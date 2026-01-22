ETV Bharat / sports

ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್​, ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.



January 22, 2026

Abhishek Sharma World Record: ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ (ಜ.21) ರಂದು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 84 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 200 ರನ್​ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 238 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಬಳಿಕ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 190 ರನ್‌ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಯ್ತು.

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್: ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯನೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ, ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್​ನಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಸಾಧಿಸಲು ಆಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್​ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 5,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 2,898 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಹೆರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು 2,942 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 5000 ರನ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

  • 2898 ಎಸೆತಗಳು - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ)
  • 2942 ಎಸೆತ - ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ (ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​)
  • 3127 ಎಸೆತ - ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
  • 3196 ಎಸೆತ - ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​)
  • 3239 ಎಸೆತ - ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆಡಿರುವ 34 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಭಿಷೇಕ್​ 2026ರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ 34 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 190.93ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲೆ: ಅಭಿಷೇಕ್ 25 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂಟು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಹ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರರಾದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಲಾ ಏಳು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20ಐ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವಿ ದಾಖಲೆ ಪೀಸ್: 200+ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ರೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಯುವರಾಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್​ ಅವರ 200+ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅವರ ಆರನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದ್ದು, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಐದು ಬಾರಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

