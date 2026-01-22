ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 22, 2026 at 12:03 PM IST
Abhishek Sharma World Record: ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ (ಜ.21) ರಂದು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 84 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 200 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 238 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಬಳಿಕ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 190 ರನ್ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಯ್ತು.
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್: ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯನೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ, ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ನಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಸಾಧಿಸಲು ಆಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 5,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 2,898 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಹೆರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು 2,942 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
🚨 MEET THE ABHISHEK SHARMA, T20 MONSTER 🚨— Sam (@Cricsam01) January 21, 2026
Today - FIFTY of only 21 Balls
Strike Rate: 227.27
-Performance: Smashed Kyle Jamieson for 2 sixes in one over.
-Last 5 T20I Innings (Latest):
50(22), 34(21),135(54), 14(10),47(19) pic.twitter.com/42jjqPDmIo
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 5000 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
- 2898 ಎಸೆತಗಳು - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ)
- 2942 ಎಸೆತ - ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)
- 3127 ಎಸೆತ - ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
- 3196 ಎಸೆತ - ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
- 3239 ಎಸೆತ - ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆಡಿರುವ 34 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ 2026ರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ 34 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 190.93ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲೆ: ಅಭಿಷೇಕ್ 25 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂಟು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಹ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರರಾದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಲಾ ಏಳು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
🔥 ABHISHEK SHARMA IN T20Is — ABSOLUTE BEAST MODE! 🔥— Akaran.A (@Akaran_1) January 22, 2026
Innings: 33
Runs: 1,199
Average: 37.46
Strike Rate: 190.92
Centuries: 2
Fifties: 7
Fours: 112
Sixes: 81
INSANE STATS! 😵💫🏏#AbhishekSharma #T20I #TeamIndia #CricketStats #BeastMode pic.twitter.com/HqPZqAwGiV
ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20ಐ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಿ ದಾಖಲೆ ಪೀಸ್: 200+ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ 200+ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅವರ ಆರನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದ್ದು, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಐದು ಬಾರಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
