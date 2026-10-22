ಅಭಿಷೇಕ್-ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 5:32 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 226 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭದಿಂದಾಗಿ ತಂಡವೂ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 93 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ 6 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದರು.
ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ನಂತ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡೆತ್ತಿದರು. ಸತತ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ 50 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 93 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2020 ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ 89 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಐದನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಯ್ತು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ
- ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಲಂಬ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 143 ರನ್ಗಳು (2013)
- ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - 121 ರನ್ಗಳು (2023)
- ಡಿ'ಆರ್ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 121 ರನ್ಗಳು (2018)
- ಅಹ್ಮದ್ ಶೆಹಜಾದ್ ಮತ್ತು ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 94 ರನ್ (2018)
- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ಭಾರತ) - 93 ರನ್ಗಳು (2026)
ರೋಹಿತ್-ರಾಹುಲ್ ದಾಖಲೆ ಸಮ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಈಗ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 50 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮಾಡಿದ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಐದು ಬಾರಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ
- ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 5 ಬಾರಿ (2021)
- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ - 5 ಬಾರಿ (2025)
- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ - 5 ಬಾರಿ (2026)
- ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 4 ಬಾರಿ (2018)
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