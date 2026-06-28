IND vs IRE: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್!!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
Published : June 28, 2026 at 8:00 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 154 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿಗೆ 155 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ ಆರಂಭ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. 48 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಂಡ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಟಿಮ್ ಟೆಕ್ಟರ್ (5), ರಾಸ್ ಅದೈರ್ (16), ಲಾರ್ಕಾನ್ ಟಕ್ಕರ್ (15) ಅಗ್ಗವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾರಂಭ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಮಿಂಚಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರು 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 53 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕ್ಯಾಲಿಟ್ಜ್ (37) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡಾಕ್ರೆಲ್ (19), ಲಿಯಾಮ್ ಮೆಕರ್ತಿ (2) ಮತ್ತು ಜೈ ಮೂಂಡ್ರಾ (1*) ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತದ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ: ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿರು ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಕು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.