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IND vs IRE: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್​!!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 8:00 PM IST

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ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲ್​ಫಾಸ್ಟ್​ನ ಸಿವಿಲ್​ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕ್ಲಬ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 154 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿಗೆ 155 ರನ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ​ ಆರಂಭ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. 48 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತಂಡ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಟಿಮ್​ ಟೆಕ್ಟರ್ (5), ರಾಸ್​ ಅದೈರ್​ (16), ಲಾರ್ಕಾನ್​ ಟಕ್ಕರ್ (15) ಅಗ್ಗವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾರಂಭ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್​ ಯಾದವ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್​ ಅರ್ಧಶತಕ ಮಿಂಚಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರು 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 53 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಬೆಂಜಮಿನ್​ ಕ್ಯಾಲಿಟ್ಜ್​ (37) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡಾಕ್ರೆಲ್​ (19), ಲಿಯಾಮ್ ಮೆಕರ್ತಿ (2) ಮತ್ತು ಜೈ ಮೂಂಡ್ರಾ (1*) ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತದ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್​ ಯಾದವ್​ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೆ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೆ, ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.

ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ: ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿರು ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸಂಕು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

IND VS IRE 2ND T20
IND VS IRE T20
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IND VS IRE

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