ಇಂದು IND vs IRE ಮೊದಲ ಟಿ20: ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್, ಹವಾಮಾನ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ!!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವೂ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಗಳಗಿದೆ.
Published : June 26, 2026 at 1:39 PM IST
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಹೊಸ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಅಯ್ಯರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಟಿ20 ಆಡಿದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
🚨𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘🚨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 26, 2026
Today, a new era of Indian cricket begins. ✨
Watch #IREvIND, first T20I, TODAY at 5:30 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV pic.twitter.com/cO9Ofe9VzS
ವೈಭವ್ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ: ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ 15 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವೈಭವ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸೀತಾಂಶು ಕೊಟಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೈಭವ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಪಿಚ್ನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 27 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 10 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು 16 ಬಾರಿ ಜಯಗಳಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 190/5 ಆಗಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 53 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ 180/4 ಆಗಿದೆ.
Vaibhav Sooryavanshi in full preparation mode 🏃➡️— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 25, 2026
A senior team debut just around the corner 👀
Watch the Ruthless Boss Baby in action in the 1st T20I, tomorrow at 5:30 PM, LIVE on Sony Sports Network & Sony LIV.
#SonySportsNetwork #SonyLIV #IREvIND pic.twitter.com/ccPxUQBZ9Z
ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಇಂದಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4:00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಿಚ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
IND vs IRE ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಇದುವರೆಗೆ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತವೇ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ: ಭಾರತ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಟಿ20 ಸರಣಿ 'ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್' ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಸೋನಿಲೈವ್' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ. 'ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
Good vibes & many smiles 😌— BCCI (@BCCI) June 26, 2026
𝗣𝗶𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 😎
📸 Candid clicks from #TeamIndia's pre-series photoshoot in Belfast 👌#IREvIND pic.twitter.com/ZxO8hCdSIZ
ಭಾರತ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ: ಟಿಮ್ ಟೆಕ್ಟರ್, ರಾಸ್ ಅಡೈರ್, ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್, ಲೋರ್ಕನ್ ಟಕರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್/ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ಗರೆಥ್ ಡೆಲಾನಿ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಡೊಹೆನಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಡಾಕ್ರೆಲ್, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕ್ಯಾಲಿಟ್ಜ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹಂಫ್ರೀಸ್, ರೂಬೆನ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಗೇವಿನ್ ಹೋಯ್, ಜೈ ಮೂಂಡ್ರಾ, ಲಿಯಾಮ್ ಮೆಕಾರ್ಥಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹಾಲಾರ್ಡ್.
ಭಾರತ ತಂಡ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್.
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