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ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜಿಟ್​ಗೆ ಆರು ಇಂಡಿಯನ್​ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್​ಮನ್ ಔಟ್​! 125 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ್​ ಪಡೆಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು!!

Ind Vs Eng T20 Match Update: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

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125 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ್​ ಪಡೆಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು!! (Photo Credit: X@BCCI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 10:35 AM IST

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Ind Vs Eng T20 Match Update: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಡವಿತು, 125 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ನಂತರದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

200 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್​: ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಮೂರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ. ಆದ್ರೆ ಆತಿಥೇಯರು ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ನಾಯಕ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ರನ್ ವೇಗವಾಗಿಯೇ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಅವರು 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.

ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ರನ್ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತ: 202 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಭರವಸೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇಗನೆ ಔಟಾದಾಗ ಭಾರತದ ಕುಸಿತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 11.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 76 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಆರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಒಂದಂಕಿಗೆ ಔಟಾಗಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.

ಸೋಲಿನಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಶ್ರೇಯಸ್: ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಟ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಂತಹ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ತಂಡವು ಒಮ್ಮೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಟಗಾರರು ಬಲವಾಗಿ ಪುಟಿದೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಹೇಳಿದರು.

ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶ: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡೂ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಈಗ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

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SHREYAS IYER IND VS ENG 3T20
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