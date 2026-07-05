ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್! ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಇದೇ ಮೊದಲು
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 5, 2026 at 5:28 PM IST
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.
ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 49 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ 17ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ 29 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಎರಡು ನೋ-ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಸೆದರು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಫ್ರೀ-ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೋ-ಬಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂದೇ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೋ-ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಐಸಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಟಿ20 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶಿವಂ ದುಬೆ 2020ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 34 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬಿನ್ನಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕರೆತಂದೆವು, ಅವರು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 17ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಶತಕ!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಕ್ಷರ್ 100 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವರು 100 ವಿಕೆಟ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದರು. ವೇಗಿಗಳಾದ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (134 ವಿಕೆಟ್ಗಳು), ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (121), ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (114) ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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