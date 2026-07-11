ಇಂದು ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 5ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ!!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : July 11, 2026 at 12:09 PM IST
IND vs ENG 5th T20: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಶನಿವಾರ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ 4-0 ಅಂತರದ ಅವಮಾನಕರ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವುದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪಂದ್ಯವು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಸರಣಿಯನ್ನು 0-4 ಅಂತರದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಾರತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸದೇ ಸೋತದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಆಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವರ್ಷ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
Fight till the final ball. That's the #TeamIndia way.🙌— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 11, 2026
Watch the 5th T20I TODAY, 6 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels. #SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai #ExtraaaInnings pic.twitter.com/lU9jOTVDSB
ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೋಸ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2022 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ (51 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು) ದಿಂದ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 50 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 34 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತ 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಆತಿಥೇಯರು 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ನ ರೋಸ್ ಬೌಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ T20 ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 166 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 138 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯಧಿಕ T20 ಸ್ಕೋರ್ 248/6 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ
ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೋನಿ ಲೀವ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ: ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ವಿ.ಕೀ), ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (ನಾಯಕ), ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್,ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್, ಜೋಶ್ ಟಂಗ್, ಲಿಯಾಮ್ ಡಾಸನ್, ಸೋನಿ ಬೇಕರ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್, ಸಕೀಬ್ ಮಹಮೂದ್, ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್.
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