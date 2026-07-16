ದ್ರಾವಿಡ್, ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಣ್ಣು: ಆಂಗ್ಲರ ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿರಾಟ್ ಸಜ್ಜು!!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 16, 2026 at 11:44 AM IST
Virat Kohli Records: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಕಾರ್ಡಿಫ್ನ ಸೋಫಿಯಾ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳಿಸಿದರೇ ಸಾಕು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
The series is there for the taking! 🇮🇳👏— Star Sports (@StarSportsIndia) July 16, 2026
Will #TeamIndia produce another all-round performance and clinch an unassailable lead in the series? 👀🔥#ENGvIND | 2nd ODI 👉 THU, 16th JULY, 4:30 PM on JioHotstar pic.twitter.com/w913uMh0sP
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 46 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 56 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 55.10ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2645ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 15 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 58 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 74 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2642 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಲು ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ 2645 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2642 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 43 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 49.54ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2626 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Virat Kohli ODI Record in Cardiff— Shivansh rajpal (@RajpalShiv46534) July 16, 2026
4 Innings
196 Runs
1 Fifty and 1 Century pic.twitter.com/pV6O316Wt3
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 47 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2298 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ (1949 ರನ್ಗಳು), ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (1869 ರನ್ಗಳು), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (1644 ರನ್ಗಳು), ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (1643 ರನ್ಗಳು), ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (1583 ರನ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ (1478 ರನ್ಗಳು) ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಂತಕಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ದಾಖಲೆ: ಆಂಗ್ಲರ ನಾಡಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 33 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ 33.21ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1096 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 149 ಆಗಿದೆ. ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 34 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 50.14 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 91.17 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 1354 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. T20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 32ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 133.33 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 192 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರನ್ 2682 ರನ್ಗಳು ಆಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ್ 3 ಶತಕ ಮತ್ತು 18 ಅರ್ಧಶತಕ 2642 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
🚨 VIRAT KOHLI EYES BIG RECORD— Clutch Sports (@Clutchsportsz) July 16, 2026
Virat Kohli needs just 4 more runs in the 2nd ODI vs England to surpass Rahul Dravid and become India's highest run-scorer on English soil. 🤯#ViratKohli #RahulDravid #INDvENG #TeamIndia #Cricket #BreakingNews pic.twitter.com/alzs20PQ6m
ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 28 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 62.56ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1439 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಶತಕ ಮತ್ತು 7 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 90.27ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 34 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1354 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 86 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕದಿನ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗುತ್ತಾರೆ.
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