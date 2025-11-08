ಇಂದು IND vs AUS ಅಂತಿಮ T20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ನ್ಯೂಸ್
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಇಂದು 5ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಹವಾಮಾನ, ಪಿಚ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : November 8, 2025 at 9:36 AM IST
Ind vs Aus 5th T20I: ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 5ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ನಡೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಳೆಗೆ ರದ್ದಾದರೇ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಸೀಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದು 2-1 ರಿಂದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನ ಗಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತಂಡವು 200 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 169/7 ಆಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 21, 2018 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಗಬ್ಬಾ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ 11 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡವು ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 159 ಮತ್ತು 138 ಆಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಾಖಲೆ: ಅದಾಗ್ಯೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ತವರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೈದಾನ ಎಂದರೆ ಅದು ಗಾಬಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆ ಸೋಲು ಕೂಡ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2013ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಏಕೈಕ ಪಂದ್ಯ 2018 ರಲ್ಲಿ ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ ವಿಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳಿಂದ ಆ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.
ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಅಕ್ಯೂವೆದರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 79 ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 23 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 36 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 22 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ - ಭಾರತ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ/ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಮಿಚ್ ಮಾರ್ಷ್ (ನಾಯಕ), ಮಿಚ್ ಓವನ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುಹ್ನೆಮನ್, ಮಹ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಡ್ಮನ್/ಬೆನ್ ಡ್ವಾರ್ಷಿಯಸ್.
ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.45ಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ 30 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 1.15ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಡಿಡಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿದೆ.
