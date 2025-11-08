ETV Bharat / sports

4.5 ಓವರ್​ಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ IND vs AUS 5ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ; ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 5ನೇ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 2-1 ರಿಂದ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 5:16 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 5:24 PM IST

IND vs AUS 5th T20: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 5ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಮಳೆ ಗಾಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಸ್ಬೆನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯ 4.5 ಓವರ್​ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅಭಿಷೇಕ್​ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 23 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದರೇ, ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ 29 ರನ್​ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 52 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ, ಮಳೆ ರಾಯನ ಆಗಮನದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತಡೆಯಲಾಯ್ತು. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಕಾದರೂ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಗೆ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಸೀಸ್​ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಆಸೀಸ್​ ಮಣಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಕೆರಾರ ಓವೆಲ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 48 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಆಸಿಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಮೂರನೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಭಾರಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದಿದ್ದ 2 ದ್ವಿಪಕ್ಷಿಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್​ ಅನ್ನು 2-1 ರಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ 4-1 ರಿಂದ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಣಿ ಗೆದ್ದು ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ 11 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 1000 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಚೆಂಡುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರನ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟಿಮ್​ ಡೇವಿಡ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು.

ಅಭಿಷೇಕ್​ 528 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರನ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಟಿಮ್​ ಡೇವಿಡ್​ 569 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 573 ಎಸೆತ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 611 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಆಟಗಾರರು

  • 528- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ)
  • 573- ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಭಾರತ)
  • 599- ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
  • 604- ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
  • 609- ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)/ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)

ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 1000 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು (ಭಾರತ):

  • 27- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
  • 28- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
  • 29- ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್
  • 31- ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್
  • 40- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ

