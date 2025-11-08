4.5 ಓವರ್ಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ IND vs AUS 5ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ; ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ
ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 5ನೇ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2-1 ರಿಂದ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 8, 2025 at 5:16 PM IST|
Updated : November 8, 2025 at 5:24 PM IST
IND vs AUS 5th T20: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 5ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಮಳೆ ಗಾಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಸ್ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯ 4.5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೇ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ 29 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 52 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
🚨 The 5th T20I has been called off due to rain.#TeamIndia win the series 2-1 🏆— BCCI (@BCCI) November 8, 2025
ಈ ವೇಳೆ, ಮಳೆ ರಾಯನ ಆಗಮನದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತಡೆಯಲಾಯ್ತು. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಕಾದರೂ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಗೆ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಸೀಸ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಆಸೀಸ್ ಮಣಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಕೆರಾರ ಓವೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 48 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಆಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಮೂರನೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಭಾರಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದಿದ್ದ 2 ದ್ವಿಪಕ್ಷಿಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ಅನ್ನು 2-1 ರಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ 4-1 ರಿಂದ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಣಿ ಗೆದ್ದು ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
1️⃣6️⃣3️⃣ Runs— BCCI (@BCCI) November 8, 2025
1️⃣6️⃣1️⃣.3️⃣8️⃣ Strike Rate
4️⃣0️⃣.7️⃣5️⃣ Average
6️⃣8️⃣ Highest Score
For his sparkling and impactful performances, Abhishek Sharma has been named the 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 🏅👏#TeamIndia | #AUSvIND | @IamAbhiSharma4 pic.twitter.com/YBIxwm7gw0
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 11 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 1000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಚೆಂಡುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ 528 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ 569 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 573 ಎಸೆತ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 611 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಆಟಗಾರರು
- 528- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ)
- 573- ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಭಾರತ)
- 599- ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
- 604- ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
- 609- ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)/ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)
ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು (ಭಾರತ):
- 27- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
- 28- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
- 29- ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್
- 31- ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್
- 40- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
