ನಾಳೆ ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ; ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ರೋಹಿತ್ - ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 3ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ಸಿಡ್ನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 24, 2025 at 5:44 PM IST
Ind vs Aus 3rd ODI: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಿಡ್ನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಭಾರತ ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.
ಪರ್ತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ DLS ನಿಯಮದಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದು ಭಾರತವನ್ನು ವೈಟ್ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ವೈಟ್ವಾಶ್ ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವೈಟ್ಬಾಶ್ ಆದ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಿದೆ.
Australia squad changes are here! 🔄 New faces join, some players return, and a few step out to prepare for upcoming commitments. #AUSvIND, 3rd ODI 👉 SAT, 25th OCT, 8 AM & #AUSvIND 👉 1st T20I | WED, 29 OCT, 12:30 PM on Star Sports & JioHotstar! pic.twitter.com/c21hnl77Rw— Star Sports (@StarSportsIndia) October 24, 2025
ಒಮ್ಮೆಯೂ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವು 1980 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಬಹು-ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯು 1984 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು ಮತ್ತೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು.
ಆದರೆ, ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಮಾಡುಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ಗೆದ್ದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ವೈಟ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ.
For the badge. For the pride. 💙— Star Sports (@StarSportsIndia) October 24, 2025
Will Ro-Ko light up Sydney in possibly their one last time on Aussie soil? 🤔#AUSvIND, 3rd ODI 👉 SAT, 25th OCT, 8 AM! pic.twitter.com/qdQIxokfCo
ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 152 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 84 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ, 58 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ ಮತ್ತು 10 ಪಂದ್ಯಗಳು ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ: ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ.
ಸಿಡ್ನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ: ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ 17 ವರ್ಷಗಳ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದೀಗ ಸಿಡ್ನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಏಳು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ 24.3ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 83.0 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 146 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೈಸ್ಕೋರ್ 89 ಆಗಿದೆ. ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
The Men in Blue have touched down in Sydney focused, fired up, and ready to finish on a winning note. 🇮🇳🔥#AUSvIND, 3rd ODI 👉 SAT, 25th OCT, 8 AM! pic.twitter.com/MBNxO9m8Hn— Star Sports (@StarSportsIndia) October 24, 2025
ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆ: ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ 73 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದೀಗ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
2008 ಮತ್ತು 2019ರ ನಡುವೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 66.60ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 333 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರೋಹಿತ್ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 133 ಆಗಿದೆ. ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 315 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್', ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯೂಷ್ ಪಾಂಡೆ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ