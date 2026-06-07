ಫಾಲೋಆನ್ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ! "follow-on" ಎಂದರೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಫಾಲೋಆನ್ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
Published : June 7, 2026 at 5:46 PM IST
IND vs AFG Day 2: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನ್ಯೂಚಂಡಿಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆಫ್ಘಾನ್ ತಂಡ ಫಾಲೋಆನ್ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 564/8 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಮೊದಲ ದಿನ 368/3 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿ 564 ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ ಸೈಫಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
Stumps on Day 2️⃣— BCCI (@BCCI) June 7, 2026
A fantastic bowling effort led by debutant Manav Suthar's 3️⃣ wickets 👏
We will begin Day 3 with #TeamIndia ahead by 451 runs 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BOIhdoFz8W
ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಹಮತ್ ಶಾ (43) ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ (16), ಸೆದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ (17), ಗುರ್ಬಾಜ್ (12), ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಹಿದಿ (20), ಅಫ್ಸರ್ ಝಝಾಯಿ (3) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಪರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾಲೋಆನ್ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್: ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಫ್ಘಾನ್ ಫಾಲೋಆನ್ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇನ್ನೂ 251 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 365 ರನ್ಗಳಿಸಿದರೇ ಫಾಲೋಆನ್ನಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿದೆ.
ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಎಂದರೇನು?: ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 500 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 300 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟಾಗಿ 200 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಹೇರುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
Bringing the pace and fire 💥— BCCI (@BCCI) June 7, 2026
🎥 Prasidh Krishna makes it count with 2⃣ crucial strikes ☝️☝️
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @prasidh43 pic.twitter.com/Sf7pht6aYT
ಅಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಭಾರತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಸಮೇತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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