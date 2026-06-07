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ಫಾಲೋಆನ್​ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ! "follow-on" ಎಂದರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲೇ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಫಾಲೋಆನ್​ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

ಫಾಲೋಆಲ್​ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
ಫಾಲೋಆಲ್​ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 5:46 PM IST

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IND vs AFG Day 2: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ನ್ಯೂಚಂಡಿಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆಫ್ಘಾನ್​ ತಂಡ ಫಾಲೋಆನ್​ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 564/8 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

ಮೊದಲ ದಿನ 368/3 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದುವರೆಸಿ 564 ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ ಸೈಫಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಳಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಹಮತ್ ಶಾ (43) ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಅಬ್ದುಲ್​ ಮಲಿಕ್​ (16), ಸೆದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ (17), ಗುರ್ಬಾಜ್​ (12), ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಹಿದಿ (20), ಅಫ್ಸರ್​ ಝಝಾಯಿ (3) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಪರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫಾಲೋಆನ್​ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್​: ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಫಾಲೋಆನ್​ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇನ್ನೂ 251 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 365 ರನ್​ಗಳಿಸಿದರೇ ಫಾಲೋಆನ್​ನಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿದೆ.

ಫಾಲೋ-ಆನ್​ ಎಂದರೇನು?: ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮಧ್ಯೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ 500 ರನ್​ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 300 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್​ಗೆ ಆಲೌಟಾಗಿ 200 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಫಾಲೋ-ಆನ್​ ಹೇರುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಗಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಭಾರತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಸಮೇತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 200 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅದರ ನಂತರ​ ಎಷ್ಟು ರನ್​ ಕಲೆ ಹಾಕಿರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

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