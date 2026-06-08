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152 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆದ ಅಫ್ಘಾನ್​! ಫಾಲೋಆನ್​ ಹೇರಿದ ಭಾರತ

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 152 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಗಿಸಿದ್ದು 412 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಫಾಲೋಆನ್​ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 11:53 AM IST

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ಮುಲ್ಲನ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ 152 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ 412 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಹೇರಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 412 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

113/5 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ 39 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ರಹಮತ್ ಶಾ 60 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ದಿನ ಭಾರತದ ಪರ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಉಳಿದಂತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರ ರಹಮತ್ ಶಾ 81 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ 16 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ, ಸಾದಿಖುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ 17 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ, ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ 12 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ, ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ 20 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಫರ್ ಜಜೈ 3 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.

ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಹೀಗಿತ್ತು: ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ, ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 85 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 368 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 177 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 126 ರನ್​ಗಳಿಸಿದರೇ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 121 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 165 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​ 68 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಅಫ್ಘಾನ್​ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​: ಫಾಲೋಆನ್​ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ 4 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ 18 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ತಂಡದ ಪರ ಸೆದಿಕುಲ್ಲ ಅಟಲ್ (16), ಅಬ್ದುಲ್​ ಮಲಿಕ್ (2) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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