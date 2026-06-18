ಭಾರತದ ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗಿಲ್-ಕಿಶನ್!!
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ನಾಯಕ ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 18, 2026 at 4:48 PM IST
IND vs AFG 2nd ODI Records: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಲಕ್ನೋದ ಏಕಾನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 170 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವ ಸಾಧಿಸಿತು.
ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 224 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 110 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ 22 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 140ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 154 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ 79 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 125 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು.
First ODI century as Captain 💯— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Second consecutive POTM award 🏆
Shubman Gill is simply unstoppable right now! 💥
Relive his knock ▶️ https://t.co/eD2JpCeGHO#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/dt8LFfg5mS
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು 80 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಸಚಿನ್-ಗಂಗೂಲಿ, ಸೆಹ್ವಾಗ್-ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್ ನಂತಹ ದಂತಕಥೆಯ ಜೋಡಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಯಾರೂ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 1,077 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು 80ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು, ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಿಲ್ 77 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ತಲುಪಿದರೆ, ಇಶಾನ್ ಕೇವಲ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಶಾನ್ 125 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು, ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಔಟಾದಾಗ ಇನ್ನೂ 39 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದವು (43.3 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ). ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 20 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಎರಡನೇ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಡಲು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಯಿತು.
IND vs AFG 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳು
ಜನವರಿ 2022 ರಿಂದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಕದಿನ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು, ಕೇವಲ 62 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಸೋಲು ಇದಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 170 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರೆ, 2015ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 275 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದು ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾಗಿದೆ.
The perfect blend of timing and power 🤝— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
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ತಂಡವೊಂದು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಂತರ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ನಿನ್ನೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 49.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 402 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ 400+ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಎಂಟನೇ ಬಾರಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ.
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