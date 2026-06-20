ETV Bharat / sports

ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಕುಸಿದ ಅಫ್ಘಾನ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ!!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 5:17 PM IST

|

Updated : June 20, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs AFG 3rd ODI: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ ಚಿದಾಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ ಅವರ ಶತಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ 219 ರನ್‌ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 44.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 218 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಶಾಹಿದಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್‌ಜೈ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 50 ಓವರ್‌ಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಕೇವಲ 36 ರನ್​ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಸ್ಪೆಲ್​ನಿಂದ ಆರಂಭಿಕ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ರಹಮತ್ ಶಾ (5) ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ (11) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ (1) ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಈ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಶಾಹಿದಿ, ಒಮರ್‌ಜೈ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡ 100 ರನ್​ಗಳೊಳಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಬಹುದು ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 105 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಪಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್​ನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮುರಿದರು, ಅವರು ಒಮರ್‌ಜೈ ಅವರನ್ನು 50 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಹಿದಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 57 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಬಿ ಅವರ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಸಿಯಿತು, ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಶಾಹಿದಿ ತಮ್ಮ ODI ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಶಾಹಿದಿ 131 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶನಿವಾರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸರಣಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಾಲ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರವಾಗಿ ನಬಿ, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ, ಜಿಯಾ-ಉರ್-ರಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಫರೀದ್ ಮಲಿಕ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: FIH Womens Nations Cup: ಚಿಲಿ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ!

Last Updated : June 20, 2026 at 5:32 PM IST

TAGGED:

CRICKET
IND VS AFG 3RD ODI
IND VS AFG HIGHLIGHTS
ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
IND VS AFG

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.