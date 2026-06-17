ಗಿಲ್, ಕಿಶನ್ ಶತಕ; ಅಫ್ಘಾನ್ಗೆ 403 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಭಾರತ!!
ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
Published : June 17, 2026 at 5:33 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಲೀಮ್ ಸಫಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 87 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (48) 2 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು.
ಕಿಶನ್ - ಗಿಲ್ ಶತಕದಾಟ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 224 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 110 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ 22 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 140ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 154 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ 79 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 125 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿತ್ತು.
ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 24 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ನಿಂದ ಕೇವಲ 26 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (19), ಗುರ್ನುರ್ ಬ್ರಾರ್ (3), ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (3), ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ (3*), ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ 5 ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ 49.5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 402 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನ್ ಪರ ಖರೋಟಿ 4 ವಿಕೆಟ್, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಮೊಹ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ ಮತ್ತು ಘಜನ್ಫರ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4.3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೋತರೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
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