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ಗಿಲ್​, ಕಿಶನ್​ ಶತಕ; ಅಫ್ಘಾನ್​ಗೆ 403 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ​ನೀಡಿದ ಭಾರತ!!

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಮತ್ತು ಇಶನ್​ ಕಿಶನ್​ ಅವರ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ಇಶನ್​ ಕಿಶನ್​ ಮತ್ತು ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್
ಇಶನ್​ ಕಿಶನ್​ ಮತ್ತು ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 5:33 PM IST

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ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್​ ತಂಡ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು.

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಕೇವಲ 4 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಸಲೀಮ್​ ಸಫಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 87 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (48) 2 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು.

ಕಿಶನ್​ - ಗಿಲ್​ ಶತಕದಾಟ: ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಶನ್​ ಕಿಶನ್​ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 224 ರನ್​ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ 110 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ 22 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 140ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ ರೇಟ್​ನಲ್ಲಿ 154 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇಶನ್​ ಕಿಶನ್​ 79 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 125 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್​ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ರನ್​ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಬಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ 24 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್​ ನಿಂದ ಕೇವಲ 26 ರನ್​ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​ (19), ಗುರ್ನುರ್​ ಬ್ರಾರ್​ (3), ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ (3), ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ (3*), ಪ್ರಿನ್ಸ್​ ಯಾದವ್​ 5 ರನ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ 49.5 ಓವರ್​ಗಳಿಗೆ 402 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನ್​ ಪರ ಖರೋಟಿ 4 ವಿಕೆಟ್​, ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​ 3 ವಿಕೆಟ್ ಮೊಹ್ಮದ್​ ಸಲೀಮ್​ ಮತ್ತು ಘಜನ್ಫರ್​ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು 50 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 4.3 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೋತರೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.

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TAGGED:

IND VS AFG 2ND ODI
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SHUBMAN GILL
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