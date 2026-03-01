ETV Bharat / sports

ಸಂಜು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​! ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಮಣಿಸಿ 10 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ​

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಪರ್​-8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 10:49 PM IST

IND vs WI Match: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಪರ್​ -8ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆರಿಬಿಯನ್​ ಪಡೆ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 195 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತದ ಪರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸ್​ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಚೇಸಿಂಗ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಭಿಷೇಕ್​ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ 29 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಆದರೆ 10 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆಟ್ಟ ಶಾಟ್​ ಆಡಿ ಔಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ಸಹ 10 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸತತ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಜೊತೆಯಾಗಿ 58 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಒಂದೆಡೆ ಸಂಜು ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೇ 18 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ತಿಲಕ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ 141ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿ ಹತ್ತರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಿಲಕ್ (27) ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್​ (17) ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ (8*) ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಶಾಹಿ ಹೋಪ್​ (32), ರೋಸ್ಟನ್​ ಚೇಸ್ (40) ಜೊತೆಯಾಗಿ 68 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಹೆಟ್ಮೇಯರ್​ (27), ರೂದರ್​ಫೋರ್ಡ್​ (14), ರೋವಮನ್​ ಪೋವೆಲ್ (34*) ಮತ್ತು ಜೇಸನ್​ ಹೋಲ್ಡರ್​ (37*) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಬುಮ್ರಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಸಂಜು ಶತಕ ವಂಚಿತ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗಿ 97 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಹಳೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ: ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 10 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಸೇಡು ತೀಸಿಕೊಂಡಿತು. 2016ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆರಿಬಿಯನ್​ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿತ್ತು ಇದೀಗ ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಸ್​ ಕದನ: ಭಾರತ ಮಾ.5 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

