ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಗೆಲುವು!

ACC ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 4:21 PM IST

IND vs PAK: ACC ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2026ರ 6ನೇ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 15) ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನ ಟೆರ್ಡ್‌ಥೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತ A ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ A ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ UAE ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಭಾರತ A ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಗೆಲುವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ತಂಡದ ಎಂಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಎರಡಂಕಿಯ ಸ್ಕೋರ್​ ಸಹ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ರಾ ಅಮೀರ್, ಒಮೈಮಾ ಸೊಹೈಲ್ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು, ಇಮಾನ್ ನಾಸೀರ್ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೇ, ನಾಯಕಿ ಹಫ್ಸಾ ಒಂದು ರನ್, ಹುರೈನಾ ಸಜ್ಜಾ ಎರಡು ರನ್, ವಹೀದಾ ಅಖ್ತರ್ ಏಳು ರನ್ ಮತ್ತು ಮೊಮಿನಾ ರಿಯಾಸತ್ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.

ನೇಹಾ ಶರ್ಮಿನ್ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. ಕೇವಲ ಮೂವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೇ ಎರಡಂಕಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶವಾಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ (23 ರನ್), ಗುಲ್ ರುಖ್ (21 ರನ್) ಮತ್ತು ಅನೋಶಾ ನಾಸೀರ್ (17 ರನ್) ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಸೈಮಾ ಠಾಕೂರ್, ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಿಂಟಿಮಣಿ ಕಲಿತಾ ಮತ್ತು ಮಿನ್ನು ಮಣಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 18.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 93 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಕೇವಲ 10.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಸಹ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹುಮೈರಾ ಕಾಜಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆಯೇ ಔಟಾದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ವೃಂದಾ ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 79 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅನುಷ್ಕಾ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ವೃಂದಾ ಮತ್ತು ತೇಜಲ್ ಹಸಬ್ನಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ವೃಂದಾ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ತೇಜಲ್ ಐದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ರನ್‌ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಿಂದ ವಹೀದಾ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ಮೊಮಿನಾ ರಿಯಾಸತ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಂತರ, ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಸರದಿ. ಸಂಜೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್​ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ - ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆತಂಕ! ಮ್ಯಾಚ್​ ರದ್ದಾದರೇ ಈ 3 ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಔಟ್​

