ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್​ಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ; ಸೂಪರ್​ 8ಕ್ಕೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸೂಪರ್​ 8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 10:18 PM IST

Updated : February 15, 2026 at 10:39 PM IST

IND vs PAK Match: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ. ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್​ ಪ್ರೇಮದಾಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ 27ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶ್​ನ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 175 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಈ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 114 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಗನ್​ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಾಹಿಬ್ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್​ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸೈಮ್​ ಅಯ್ಯೂಬ್​ (6), ಸಲ್ಮಾನ್​ ಅಲಿ ಆಘಾ (4), ಬಾಬರ್​ ಅಜಾಮ್​ (5), ಶದಾಬ್ ಖಾನ್ (14), ನವಾಜ್​ (4) ಭಾರತದ ದಾಳಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಪಾಕ್​ ಪರ ಉಸ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ (44) ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೇ, ಶಹೀನ್​ ಆಫ್ರಿದಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ (23) ಉಳಿದರು. ಒಟ್ಟು ಮೂವರು ಫರ್ಹಾನ್​, ಅಬ್ರಾರ್, ಉಸ್ಮಾನ್​ ತಾರಿಖ್ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ 61 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೂಪರ್​ 8ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ವರುಣ್​ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ​ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್​ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆಗಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಂಡ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಿಲಕ್​ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 87 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಸ್ಪಿನ್ನರ್​ಗಳ ಆರ್ಭಟದ ನಡುವೆಯೂ ಕಿಶನ್​ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 77 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

ಭಾರತ 88 ರನ್​ ವೇಳೆ ತನ್ನ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಪಿಚ್​ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ರನ್​ ಗಳಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಂತಾಯ್ತು. ಕಿಶಾನ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 126ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸತತ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಉರುಳಿದವು. 25 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ತಿಲಕ್​ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ದುಬೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ 150ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಸೂರ್ಯ 33 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಶಿವಂ ದುಬೆ (27) ಮತ್ತು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ 170 ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.

