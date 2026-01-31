ETV Bharat / sports

ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಕಿವೀಸ್​ ಪಡೆ ಧೂಳೀಪಟ

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ 5ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 46 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್
ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 31, 2026 at 11:40 PM IST

IND vs NZ 5th T20: ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 46 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 271 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 225 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (103) ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್​ (63) ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ (42) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ​ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ ಬೋರ್ಡ್​ಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

