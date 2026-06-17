ಮಹಿಳಾ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್!: ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಣಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ!!
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 95 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : June 17, 2026 at 10:43 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 10:48 PM IST
2026 ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸಮಗ್ರ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಲೀಡ್ಸ್ನ ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೇವಲ 114 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 95 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಗೆಲುವು ಭಾರತವನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು, ಅಲ್ಲದೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾಯಕಿ ಬಾಬೆಟ್ ಡಿ ಲೀಡೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಭಾರತವನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಜೋಡಿ 70 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 115 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಶೆಫಾಲಿ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು, ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ನಂತರ ಮಂಧಾನ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 47 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. 16ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ಮಂಧಾನ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 11 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.
ಜೆಮಿಮಾ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಕೇವಲ 3 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಭಾರತ 168 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ಔಟಾಗದೆ 20) ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (12) ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (ಔಟಾಗದೇ 10) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪರ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.