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ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಶೆಫಾಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾ!

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಂದ್ಯ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 6:07 AM IST

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INDW vs BANW Highlights: ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ನ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 136 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗ ಭಾರತ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ 19 ಎಸೆತಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 137 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೇಗದ ರನ್ ಚೇಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ 'A' ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎರಡನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಿಲಾರಾ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ಜುವಾರಿಯಾ ಫರ್ಡೌಸ್ ಜಂಟಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಲಾರಾ ಅಖ್ತರ್ 4 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು, ನಂತರ ಫರ್ಡೌಸ್ ಕೂಡ 33 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಶೋಬಾನಾ ಮೊಸ್ತಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ನಿಗರ್ ಸುಲ್ತಾನ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಶೋಬಾನಾ ಮೊಸ್ತಾರಿ 22 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕಿ ನಿಖರ್ ಸುಲ್ತಾನ ಕೂಡ 32 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಆ ನಂತರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 136 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ನಂತರ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ 8 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ, ಶಫಾಲಿ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಔಟಾದರು. ಬಳಿಕ ಯಶ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ (23), ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (10) ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (26) ಸತತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (13) ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (5) 13 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು 16.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: TG20: ರಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

TAGGED:

IND VS BAN
WOMENS T20 WORLD CUP
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