ಗಿಲ್, ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಅಫ್ಘಾನ್!
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : June 13, 2026 at 11:15 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಶನಿವಾರ ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (HPCA) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 195 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ 13 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಗೆ 46 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ರನೌಟ್ ಆದರು. ರೋಹಿತ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 70 ರನ್ ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೇವಲ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿದರು. ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶರೀಫಿ ಅಯ್ಯರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಾವದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಶುಭ್ಮನ್ 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಜೇಯ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಹುಲ್ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 39* ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್:ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಕಂಡಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 26 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ವೇಗಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ (1 ರನ್) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ (0 ರನ್) ಮತ್ತು ರಹಮತ್ ಶಾ (3 ರನ್) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಗುರ್ಬಾಜ್ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಗುರ್ಬಾಜ್ಗೆ ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 116 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಗುರ್ಬಾಜ್ ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಗುರ್ಬಾಜ್ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಹರ್ಷ ದುಬೆ ನಾಯಕ ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ (27 ರನ್) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರು.
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ (9 ರನ್) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹರ್ಷ ದುಬೆ ಅವರು ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಉಮರ್ಜೈ (26 ರನ್) ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾ ಗಜನ್ಫರ್ (0 ರನ್) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (9 ರನ್) ಮತ್ತು ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶರೀಫಿ (4 ರನ್) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಘೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ದುಬೆ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.