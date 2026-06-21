ವೈಭವ್ ಅತಿ ವೇಗದ 50!: 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ 'ಬೇಬಿ ಬಾಸ್'
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 21, 2026 at 2:05 PM IST
ದಂಬುಲ್ಲಾ(ಶ್ರೀಲಂಕಾ): ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ 'ಬೇಬಿ ಬಾಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, 21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 2005ರಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ವೀರರತ್ನೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದರು.
India A's Vaibhav Sooryavanshi smashed the fastest-ever List A fifty, reaching the milestone in just 11 balls against Sri Lanka A in the Tri-Series final. pic.twitter.com/vnzipNcZ6U— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) June 21, 2026
ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ವೈಭವ್ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ 4,4,4,6,6,0,6,4,4,6,6 ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.
ದಾಖಲೆಯ ಶತಕ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್: ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದ ವೈಭವ್ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಅಭಿದಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ ಅವರು 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್, 10 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು.
ಕೆಣಕಿದವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ದಾಖಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಜತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 15ರ ಪೋರನಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಶೇಕಡಾ ನೂರರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಈ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇಬಿ ಬಾಸ್ ಅರಿತಂತೆ ಇಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕಿದ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೇ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
9⃣4⃣ runs— BCCI (@BCCI) June 21, 2026
2⃣9⃣ balls
🔟 fours
8⃣ sixes
Vaibhav Sooryavanshi was at his brutal best in the #TriNationSeries Final 👏🫡
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ನರ್ವಸ್ 90: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಂಟರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, 90 ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡವಿ ನರ್ವಸ್ 90 ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲಾ 97, 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರು.
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