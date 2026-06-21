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ವೈಭವ್​ ಅತಿ ವೇಗದ 50!: 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ 'ಬೇಬಿ ಬಾಸ್​'

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

VAIBHAV SOORYAVANSHI RECORDS
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 21, 2026 at 2:05 PM IST

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ದಂಬುಲ್ಲಾ(ಶ್ರೀಲಂಕಾ): ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ 'ಬೇಬಿ ಬಾಸ್​' ಖ್ಯಾತಿಯ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಿಸ್ಟ್​ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, 21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 2005ರಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ವೀರರತ್ನೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದರು.

ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ವೈಭವ್​ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್​ ಬಾಲ್​ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ 4,4,4,6,6,0,6,4,4,6,6 ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.

ದಾಖಲೆಯ ಶತಕ ಜಸ್ಟ್​ ಮಿಸ್​: ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದ ವೈಭವ್​​ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರೆ ಲಿಸ್ಟ್​ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಅಭಿದಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ ಮೆಕ್‌ಗುರ್ಕ್ ಅವರು 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್​​, 10 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು.

ಕೆಣಕಿದವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ದಾಖಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​: ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಲೀಗ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಜತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 15ರ ಪೋರನಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಶೇಕಡಾ ನೂರರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಈ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಟ್​ ಮೂಲಕವೇ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇಬಿ ಬಾಸ್​ ಅರಿತಂತೆ ಇಂದಿನ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕಿದ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೇ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ನರ್ವಸ್​ 90: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಿಗ್​ ಮ್ಯಾಚ್​ ಹಂಟರ್​ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, 90 ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡವಿ ನರ್ವಸ್​ 90 ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್​ 94 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಐಪಿಎಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್​ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲಾ 97, 96 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರು.

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TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI
INDIA A VS SRI LANKA A FINAL
VAIBHAV SOORYAVANSHI RECORDS
VAIBHAV SOORYAVANSHI FASTEST FIFTY
IND A VS SL A

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