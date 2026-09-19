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ಇಂದಿನಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ; ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​
ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 11:27 AM IST

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ಯುವ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(ACA) ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್' (WAPL)ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ಇಂದಿನಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ACA ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಝೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Rayalaseema Zen Stars) ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ಈಗಲ್ಸ್ (Godavari Eagles) ನಡುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮರಾವತಿ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ (Amaravati E-Champions) ಮತ್ತು ವೈಜಾಗ್ ಫೈರ್‌ಬರ್ಡ್ಸ್ (Vizag Firebirds) ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಇತರ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ 27 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವು ಜಿಯೊ ಹಾಟ್​ಸ್ಟಾರ್​ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ: ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫುಡ್ಸ್'ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸೊಸೆ ನಾರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರು ಲೀಗ್​ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿದ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​

ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಉಷೋದಯ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ₹89 ಲಕ್ಷ ಬಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ 'ಅಮರಾವತಿ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್' ತಂಡವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ (TG20 2026) ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಒಡೆತನದ 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್' ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ

ನೀರಗಟ್ಟು ಅನುಷಾ, ಕಂಡ್ರೆಗುಲ ದೇವಿಕಾ, ಕತ್ರಗಡ್ಡ ದೀಕ್ಷಾ, ಶಬ್ನಮ್ ಶಕೀಲ್, ಪಿ. ರಂಗಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತರುಣಿ ಜೋಶಿ, ಕಟ್ಟಾ ಮಹಾಂತಿ ಶ್ರೀ, ಕೆ. ಹಮ್ಸಾ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ, ಹೇಮಸಾಯಿ ರಮ್ಯಾ, ಸಾಯಿಪೂಜಿತಾ, ನಕ್ಕ ಸನಾ, ಓರುಗಂಟಿ ಸಾಹಿತಿಶ್ರೀ, ಎಂ.ರುಕ್ಸಾರ್ ತಬಸ್ಸುಮ್, ಸಾಯಿದೀಪ್ತಿ, ಬೊಡ್ಡುಪಲ್ಲಿ ತನಿಷ್ಕಾ, ಟಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಮತ್ತು ಎಂ.ಸಹಸ್ರಾ ರೆಡ್ಡಿ.

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AMARAVATI E CHAMPIONS
ಮಹಿಳಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್
ಅಮರಾವತಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್
ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
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