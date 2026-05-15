2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ; ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 15, 2026 at 5:29 PM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ಕೆಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, " ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಆಡಳಿತವು ನಾನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ - ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದರು. ಆಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ವರೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬೌಂಡರಿ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ 40 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಲು ಹೇಳಿದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
The most anticipated, the one that we've all been waiting for... 𝗥𝗖𝗕 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 𝗳𝘁. 𝗩𝗶𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶. 🎙️❤️— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 15, 2026
VK18 talks about his state of mind, playing with purpose, his Test career, leading India in the whites, the 2027 ODI World Cup and much more. 🔥
ಅಲ್ಲದೇ 50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗು ಅದು ನನ್ನ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರೂ, ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನಾನು ಸರಣಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ದಿನಚರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ನಾನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇದು ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ 2026ರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ, ನಾನು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ನಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ತಾವಿನ್ನೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ: ನಂತರ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದ ಅವರು "ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹಲವಾರು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಅವಧಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರರ ಬೆಂಚ್ ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. 'ಹಿರಿಯರು' ಮತ್ತು 'ಜೂನಿಯರ್ಗಳು' ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದೆವು.
ನಾನು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಏಳು ಅಥವಾ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಾವು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಾವು ಇನ್ಮುಂದೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾನು ಆಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
