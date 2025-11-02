ETV Bharat / sports

ಮಳೆಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾರು ಚಾಂಪಿಯನ್​?

ಭಾರತ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ
ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 4:51 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Womens World Cup Final: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 2025ರ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಾಸ್​ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತವಕದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾವ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

IND vs SA Final
ಭಾರತ- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೈನಲ್ ಇಂದು (ETV Bharat)

ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ, ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇವರು ಅಜೇಯ 127 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ 89 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾರು ಚಾಂಪಿಯನ್​?: ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಮೀಸಲು ದಿನವನ್ನು (ನಾಳೆ) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಕನಿಷ್ಟ 20 ಓವರ್​ಗಳ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೀಸಲು ದಿನವೂ ಮಳೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ವಿಜೇತ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಜಂಟಿ ವಿಜೇತರು ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ರನ್​ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಅಕ್ಯೂವೆದರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.15 ರಷ್ಟಿದೆ. ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಮಳೆ ಶೇ.58ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.51ರಷ್ಟಿದ್ದು, 7 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್​​: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್​ ಸೋತ ಭಾರತ

Last Updated : November 2, 2025 at 5:19 PM IST

TAGGED:

IND VS SA FINAL MATCH
IND VS SA WOMENS WORLD CUP
RAIN
ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೈನಲ್
WOMENS WORLD CUP FINAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.