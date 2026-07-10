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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ 5ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​!!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋಲು ಕಂಡರೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 3:50 PM IST

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ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಭಾರತ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಆರಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಗಾಹುತಿಯಾಗಿದೆ.

ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಯ್ಯರ್​ ಪಡೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್​ ಸ್ವೀಪ್​ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲು ಕಂಡರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ. 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ.

ಭಾರತವು ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಟಿ-20 ತಂಡ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗಮನ ಕೇವಲ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಟಿ20 ತಂಡವಾಗುವತ್ತ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಕಷ್ಟ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-0 ಅಂತರದ ಅಜೇಯ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಜುಲೈ 11 ರಂದು ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಟ್‌ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಸರಣಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಭಾರತ ಆಡಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸರಣಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.

ಅಂಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?: ಐಸಿಸಿ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸಧ್ಯ ಭಾರತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 57 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಭಾರತ 269 ರೇಟಿಂಗ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು 37 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 267 ರೇಟಿಂಗ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೇಲೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 5ನೇ ಟಿ20: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 5ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

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