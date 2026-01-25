ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಪಾಕ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಐಸಿಸಿ! ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ನಖ್ವಿ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
Published : January 25, 2026 at 12:04 PM IST
ICC Warns PCB: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಲ ವಿವಾದಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಲ ಎಂದು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದು, ಅದರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೊಸ ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ತಂಡವೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಅಧಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಐಸಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ತಾವೂ ಸಹ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
A look at the groups for the upcoming Men's #T20WorldCup that commences on February 7 👀— ICC (@ICC) January 25, 2026
More 📲 https://t.co/IojRKHMmt3 pic.twitter.com/fU42FYrdKy
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡದಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಬೇರೆ ತಂಡವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಖ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ಐಸಿಸಿ ಏಕಪಕ್ಷಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕ್ ಸಹ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ನಖ್ವಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಸಿಸಿ ಪಾಕ್ಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೇ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎನ್ಒಸಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದಲೂ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ, ಐಸಿಸಿಯ ನಿರ್ಬಂದದಿಂದಾಗಿ ಪಿಸಿಬಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಲಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಆದಾಯವು ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದರೇ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು, ಪ್ರಸಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೂ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಯುಎಇ, ಓಮನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
The updated fixtures list for the Men’s #T20WorldCup 2026 📋— ICC (@ICC) January 24, 2026
More details ➡️ https://t.co/M61nOzx2fF pic.twitter.com/deynITDuV3
ಏನಿದು ವಿವಾದ?: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆಟಗಾರ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಐಸಿಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.
