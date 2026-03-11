ETV Bharat / sports

ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ICC: ಯಾವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ.

ICC unveils final prize money distribution for teams after
ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ICC (ANI)
By ANI

Published : March 11, 2026 at 5:31 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಪಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ತಂಡ ಹಾಗೂ ರನರ್​ ಅಪ್​ ಟೀಂಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ USD 11.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಹುಮಾನ ಹಣದ ಅಂತಿಮ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ( ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 103ಕೋಟಿ ರೂ.). ಐಸಿಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಐಸಿಸಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಭಾರತವು 2,639,423 ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 24.84ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 1,422,692 ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 13.08 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 1,005,577 ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು 974,423 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್​ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ?: (ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣದ ವಿತರಣೆಯ ವಿವರ, USD ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ - 1 USD = ₹92):

  • ಭಾರತ - USD 2,639,423 = ₹24,28,66,916
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - USD 1,422,692 = ₹13,08,87,664
  • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ -USD 1,005,577 = ₹9,25,13,084
  • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - USD 974,423 = ₹8,96,46,916
  • ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್- USD 538,269 = ₹4,95,20,748
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - USD 522,692 = ₹4,80,87,664
  • ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ - USD 491,538 = ₹4,52,21,496
  • ಶ್ರೀಲಂಕಾ - USD 475,962 = ₹4,37,88,504
  • ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - USD 309,808 = ₹2,85,02,336
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - USD 309,808 = ₹2,85,02,336
  • USA - USD 309,808 = ₹2,85,02,336
  • ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ - USD 278,654 = ₹2,56,36,168
  • ಐರ್ಲೆಂಡ್ - USD 271,731 = ₹2,49,99,252
  • ಇಟಲಿ - USD 256,154 = ₹2,35,66,168
  • ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ - USD 256,154 = ₹2,35,66,168
  • UAE - USD 256,154 = ₹2,35,66,168
  • ನೇಪಾಳ - USD 256,154 = ₹2,35,66,168
  • ಕೆನಡಾ - USD 225,000 = ₹2,07,00,000
  • ನಮೀಬಿಯಾ - USD 225,000 = ₹2,07,00,000
  • ಒಮನ್ - USD 225,000 = ₹2,07,00,000

ಐಸಿಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತಗಳು, ಲೀಗ್​ ಹಂತ, ಸೂಪರ್ 8, ಸೆಮಿ-ಫೈನಲ್‌ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಅಥವಾ ಕಡಿತಗಳ ಮೊದಲು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 96 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವು ಭಾರತವನ್ನು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 2007 ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

