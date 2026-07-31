2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ 12 ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ!!
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : July 31, 2026 at 10:57 AM IST
ಐಸಿಸಿ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ. 24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಗುರುವಾರ (ಜುಲೈ 30) ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ 12 ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್, ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಮಖಾಯ ಎನ್ಟಿನಿ, ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾಶಿಮ್ ಆಮ್ಲಾ, ಹಾಲಿ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ, ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಮಸಕಡ್ಜಾ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಜಾನ್ಸೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ವುರೆನ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 🇿🇦 𝐙𝐢𝐦𝐛𝐚𝐛𝐰𝐞 🇿🇼 𝐍𝐚𝐦𝐢𝐛𝐢𝐚 🇳🇦— ICC (@ICC) July 30, 2026
Three nations. One heartbeat. 1️⃣2️⃣ venues. One unforgettable #CWC27 in sight 🏆
For more details and to register your interest for the event ➡️ https://t.co/QLxDyjmGjC pic.twitter.com/1jyOQcjiaN
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ!
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಎಂಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಾಂಡರರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್), ಸೂಪರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಸೆಂಚುರಿಯನ್), ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (ಕೇಪ್ ಟೌನ್), ಕಿಂಗ್ಸ್ಮೀಡ್ (ಡರ್ಬನ್), ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಗ್ಕೆಬೆರ್ಹಾ), ಮಂಗಾಂಗ್ ಓವಲ್ (ಬ್ಲೋಮ್ಫಾಂಟೈನ್), ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಪಾರ್ಲ್) ಮತ್ತು ಬಫಲೋ ಪಾರ್ಕ್ (ಕುಗೊಂಬೊ ಸಿಟಿ) ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ (ಹರಾರೆ), ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ (ಬುಲವಾಯೊ) ಮತ್ತು ಫಾಲೆ ಮೋಸಿ-ಓ-ತುನ್ಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಫಾಲ್ಸ್) ಸೇರಿವೆ. ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ವಿಂಡ್ಹೋಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
A star-studded evening in Johannesburg as the #CWC27 venues were announced 🤩— ICC (@ICC) July 30, 2026
More ➡️ https://t.co/QLxDyjmGjC pic.twitter.com/Y4n55Tyttr
ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರು, "24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ತಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಲಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 57 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಸೂಪರ್ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 12, 13 ಮತ್ತು 14ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ರೌಂಡ್-ರಾಬಿನ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತವೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ 12 ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 6 ತಂಡಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ 7 ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
It's exciting to announce the 12 venues across three nations and a new brand for the ICC Men’s @CricketWorldCup 2027.— Jay Shah (@JayShah) July 30, 2026
The unveiling signals the start of a journey that will unite fans around the world and build anticipation for one of our sport’s biggest global events. #CWC27 pic.twitter.com/wSW4j4sAPP
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸೂಪರ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿವೆ.
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