U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ; ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜತೆ ಕಾದಾಟ
19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದೆ.
Published : February 4, 2026 at 8:22 PM IST
ಹರಾರೆ(ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ): ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಭಾರತ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದಾಟವಾಡಿದರು.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ 311 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದವು. ನಂತರ ನೂರಿಸ್ತಾನಿ ಓಮರ್ಝೈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
India will meet England in the #U19WorldCup final 👏 pic.twitter.com/XtgS1tZPAU— ICC (@ICC) February 4, 2026
ಆ್ಯರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅಮೋಘ ಶತಕ: ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಿಳಿದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಯುಷ್ ಮಾತ್ರೆ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡ ನಂತರ ಕ್ರೀಸಿಗಿಳಿದ ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಜತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾದರು. ಆ್ಯರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅಮೋಘ (115, 15ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 41.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ 311 ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.
India's top order sets the tone as they punch their ticket to the #U19WorldCup 2026 final 🇮🇳💪— ICC (@ICC) February 4, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 310 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತು. ಫೈಸಲ್ ಶಿನೋಜಾದಾ(110, 15 ಬೌಂಡರಿ) ಮತ್ತು ಉಜೈರುಲ್ಲಾನ ನಿಯಾಝೈ(110*12 ಬೌಂಡರಿ,2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಶತಕದಾಟವಾಡಿದರು. ಇದು ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ: ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು.
