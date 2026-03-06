ETV Bharat / sports

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 8 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ! ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಬುಮ್ರಾಗೆ ಶಾಕ್!!​

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup 2026: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಂಜು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಸಂಜು ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 77.33ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 201.73ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 232 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಸೂಪರ್ 8ರಲ್ಲೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು ಸತತ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಭಾರತವನ್ನು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಸಂಜು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಇತರ ಏಳು ಆಟಗಾರರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು

ಸಾಹಿಬ್ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೂ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್​ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅವರು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಶತಕ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 383 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತಾದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು 226 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ & ಐಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ): ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 12 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನಾಯಕ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 286 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು.

ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್: ಇಬ್ಬರೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಸೀಫರ್ಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 8 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ಶಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ಕ್‌ವಿಕ್ (ಯುಎಸ್‌ಎ): ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ: ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಈ ಹಿಂದೆ 2007 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 2024ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗುವ ಫೆವರಿಟ್​ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್; ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕುಸಿದ ಭಾರತ 198ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್​!

TAGGED:

ICC PLAYER OF TOURNAMENT
ICC
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌
SANJU SAMSON
T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.