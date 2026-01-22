ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿವಾದ! ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಐಸಿಸಿ; ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ
ಭಾರತದಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮನವಿಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
Published : January 22, 2026 at 10:49 AM IST
Bangladesh T20 World Cup dispute: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ತನ್ನ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಐಸಿಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ತಾವೂ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹರಗುಳಿಯುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಸದ್ದು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಐಸಿಸಿ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
"ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಿಸಿಬಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವ ಐಸಿಸಿ, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಟಗಾರರ ಭದ್ರತಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಯ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು 16 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 14 ದೇಶಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಾತ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹9.20 ಕೋಟಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಈ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ನಂತರ ಬಿಸಿಬಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಐಸಿಸಿಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಸಿಬಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೇ, ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 16 ದಿನಗಳೆಷ್ಠ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು
- ಫೆಬ್ರವರಿ 07 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ , ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ.
- ಫೆಬ್ರವರಿ 09 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಇಟಲಿ, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ.
- ಫೆಬ್ರವರಿ 14 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ.
- ಫೆಬ್ರವರಿ 17 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ನೇಪಾಳ, ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ: ಲಿಟನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ (ನಾಯಕ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫ್ ಹಸನ್ (ಉಪನಾಯಕ), ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎಮನ್, ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್, ಶಮೀಮ್ ಹೊಸೈನ್, ಕ್ವಾಜಿ ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ ಸೋಹನ್, ಶೇಖ್ ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್, ರಿಶಾದ್ ರಹಮದ್, ನಸ್ತ್ ಹೊಸೇದ್ ಹಸನ್ ಶಾಕಿಬ್, ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎಂಡಿ ಸೈಫುದ್ದೀನ್, ಶರೀಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ.
