ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪ್ರಕಟ; ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಬುಧವಾರ ಪುರುಷರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2026 at 4:34 PM IST
ICC Test ODI T20I Ranking: ಬುಧವಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟಿ20 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ
ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಟಾಪ್ 5 ಬೌಲರ್ಗಳು
1. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ - 881 ಅಂಕಗಳು
2. ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ - 875 ಅಂಕಗಳು
3. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ - 861 ಅಂಕಗಳು
4. ಆಲಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ - 856 ಅಂಕಗಳು
5. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ - 853 ಅಂಕಗಳು
Just a week after losing the summit, Australia’s star pacer roars back to the top of the ICC Men’s Test Bowler Rankings 🔥 https://t.co/f3gkfvMynY— ICC (@ICC) November 4, 2026
ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ನಂ.1
ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆ ಮುಂದು ವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಬೌಲರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 6ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಟಾಪರ್
ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಟಾಪ್ 10 ರಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆಅವರು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದು 10 ರಿಂದ 11ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 9 ರಿಂದ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಏಳು ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದು 20 ರಿಂದ 27ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 45 ರಿಂದ 47ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟಿ20 ಬೌಲರ್ಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಐಸಿಸಿ ಟಿ20ಐ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಟಾಪ್ 7 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು
1. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 889 ಅಂಕಗಳು
2. ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ - 883 ಅಂಕಗಳು
3. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ - 862 ಅಂಕಗಳು
4. ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ - 793 ಅಂಕಗಳು
5. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ - 789 ಅಂಕಗಳು
6. ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂಯಿಸ್ - 789 ಅಂಕಗಳು
7. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ - 777 ಅಂಕಗಳು
ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂ. 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ನಂ.1 ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
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