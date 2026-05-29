ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ 18 ಸದಸ್ಯರ ಅಂಪೈರ್, ರೆಫರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿ 18 ಸದಸ್ಯರ ಅಂಪೈರ್​ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಅಂಪೈರ್​ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಐಸಿಸಿ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 1:42 PM IST

ಜೂನ್ 12 ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿ 18 ಸದಸ್ಯರ ಮಹಿಳಾ ಅಂಪೈರ್​ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಮೂರನೇ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರೆ ಆಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಂಡೇಸ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲನ್, ಕರಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶಥಿರಾ ಜಾಕಿರ್ ಜೆಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಪೈರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ವೃಂದಾ ರಥಿ ಮತ್ತು ಜನನಿ ಎನ್. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೋಗ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, 2026ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಆಟದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಐಸಿಸಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ತಂಡದ ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಗಳು 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಪೈರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ಲಾರೆನ್ ಅಜೆನ್‌ಬಾಗ್, ಕಿಮ್ ಕಾಟನ್, ಅನ್ನಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಷಥಿರಾ ಝಾಕಿರ್ ಜೆಸಿ, ಕರಿನ್ ಕ್ಲೌಸ್ಟೆ, ಕ್ಯಾಂಡಸ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡೆ, ಜನನಿ ಎನ್, ನಿಮಾಲಿ ಪೆರೆರಾ, ಕ್ಲೇರ್ ಪೊಲೊಸಾಕ್, ವೃಂದಾ ರಾಠಿ, ಸುಝೇನ್ ರೆಡ್‌ಫರ್ನ್, ಎಲೋಯಿಸ್ ಶೆರಿಡನ್, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಗಾಯತ್ರಿ ವೆನ್ಯಮ್ಸ್.

ಪಂದ್ಯ ರೆಫರಿಗಳು: ಟ್ರುಡಿ ಆಂಡರ್ಸನ್, ಶಾಂಡ್ರೆ ಫ್ರಿಟ್ಜ್, ಜಿ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಿಚೆಲ್ ಪೆರೆರಾ.

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಎಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ?: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೂನ್ 12 ರಿಂದ ಜುಲೈ 5 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಜೂನ್ 14 ರಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ 2 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ: ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಉಪನಾಯಕಿ), ಶೈಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಯಾಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ, ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್.

ಭಾರತದ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಜೂನ್ 14, 2026 – ಭಾರತ vs. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಜೂನ್ 17, 2026 – ಭಾರತ vs. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್

ಜೂನ್ 21, 2026 – ಭಾರತ vs. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

ಜೂನ್ 25, 2026 – ಭಾರತ vs. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ

ಜೂನ್ 28, 2026 – ಭಾರತ vs. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

