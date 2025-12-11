ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ; ಕೇವಲ ₹100 ರೂಗೆ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
Published : December 11, 2025 at 7:49 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ 2026ರ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 6:45ಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:15ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತದ ಕೆಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹100 ರೂ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ LRK 1000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು tickets.cricketworldcup.com ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಎಂಟು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗘𝗔𝗧 𝗜𝗦 𝗪𝗔𝗜𝗧𝗜𝗡𝗚 👀— ICC (@ICC) December 11, 2025
Grab your tickets to the ICC Men's #T20WorldCup 2026 when sales open on 11 December at 6:45 PM IST and join fans from around the world in the stands 🏆 pic.twitter.com/2pbjpYxrIk
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಅಹಮದಾಬಾದ್), ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಚೆನ್ನೈ), ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ನವದೆಹಲಿ), ವಾಂಖೇಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಮುಂಬೈ) ಮತ್ತು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ) ಸೇರಿವೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಕೊಲಂಬೊ), ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ (ಕೊಲಂಬೊ) ಮತ್ತು ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಕ್ಯಾಂಡಿ)ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಐಸಿಸಿ ಸಿಇಒ ಸಂಜೋಗ್ ಗುಪ್ತಾ, ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡುವುದಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹100 ರಿಂದ ₹1000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 20 ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು 55 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 2026 ರ ಋತುವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಈ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ₹100 ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಿಇಒ ಆಶ್ಲೇ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ?
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು 55 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7:00ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದು, ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 5 ತಂಡಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ತನ್ನ ಸೂಪರ್ 8 ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಮೂರು ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ, ಅದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
