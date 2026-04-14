ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ ಐಸಿಸಿ; ಇದು ಐಪಿಎಲ್​ ಪ್ರೈಜ್​ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ​

ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಐಪಿಎಲ್​ ಪ್ರೈಜ್​ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 10:29 AM IST

2026ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್‌ನ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ 8,764,615 ಡಾಲರ್​ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೇ 82 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೇ ಇದು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡವು $2,340,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್​ ಅಂದರೆ ರೂ.21.8 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ $1,170,000 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ತಂಡಗಳು $675,000 ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 6.29 ಕೋಟಿ) ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ತಂಡಗಳು $31,154 (29 ಲಕ್ಷ ರೂ) ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ಕನಿಷ್ಠ $247,500 (2.06 ಕೋಟಿ) ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೇ ಈ ಬಾರಿ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. 2024ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಬಹುಮಾದ ಮೊತ್ತ 7,958,077 (ಸುಮಾರು 74 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾರೀ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ಐಪಿಎಲ್​ ಪ್ರೈಜ್​ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್​ನ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ₹45 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ: ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಜೂನ್ 12 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತವು ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್‌ನ ಎಡ್ಜ್‌ಬಾಸ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

12 ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ ಆರು ತಂಡಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು ಎ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಭಾರತ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿವೆ. ಗುಂಪು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಜುಲೈ 5 ರಂದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

