ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 8 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ; ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಆತಂಕ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : October 2, 2026 at 7:54 AM IST
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ನಡೆಯುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
1. ದಿನದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ
ಆಟದ ಮೇಲೆ ಕಳಪೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗ ಹಗಲಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗುಲಾಬಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗುಲಾಬಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುಲಾಬಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಮಿತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಚೆಂಡು 156 ರಿಂದ 163 ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟಿರಲಿದ್ದು ಮತ್ತು 22.4 ರಿಂದ 22.9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಚೆಂಡು 142 ರಿಂದ 149 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 21.5 ರಿಂದ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
3. ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಫೀಲ್ಡರ್ ರನ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಥವಾ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದರೆ, ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ಓವರ್ಥ್ರೋ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ದೋಷವನ್ನು ಓವರ್ತ್ರೋ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
4. ರನ್ ಔಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ರನ್ ಔಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕೈ ಅಥವಾ ಗ್ಲೌಸ್ನಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಔಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡರೂ ದಿನದ ಆಟ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡರೆ ಆಟವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದರೆ, ಉಳಿದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮರುದಿನ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ದಿನ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾರಣೆಗೆ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು, ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದ ಆಟ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನದಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
6. ಟಿ20, ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರರು ಮೈದಾನದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ
ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿಗದಿತ ವಿರಾಮವಿರುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೆ ಈ ವಿರಾಮವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಪಾನೀಯ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.
7. ಲೆಗ್-ಸೈಡ್ ವೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲೆಗ್-ಸೈಡ್ ವೈಡ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಈಗ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಎಸೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
8. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ರನ್ಗಳು
ಈಗ, ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಪೈರ್ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐದು ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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