ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್​ -​ ರೆಫರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್​ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್​ ರೆಫರಿಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂಪೈರ್​ ಮತ್ತು ರೆಫರಿಗಳ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂಪೈರ್​ ಮತ್ತು ರೆಫರಿಗಳ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ
Published : March 3, 2026 at 5:05 PM IST

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಇಂದು ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗಾಗಿ ಆನ್ - ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್‌ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು (ನಾಳೆ) ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಪೈರ್‌ ಮತ್ತು ರೆಫರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಇಲಿಂಗ್‌ವರ್ತ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸ್ ವಾರ್ಫ್ ಅವರನ್ನು ಆನ್ - ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿತಿನ್ ಮೆನನ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ರಾಡ್ ಟಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗ್ಯಾಫ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಪಾಲೇಕರ್ ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಡ್ರಿಯನ್ ಹೋಲ್ಟ್‌ಸ್ಟಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ರೀಫೆಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಂಡಿ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ರೆಫರಿ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ: ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್​ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್​ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​: ಮಾ.5 ರಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

