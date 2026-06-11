ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ; ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ!
ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : June 11, 2026 at 1:22 PM IST
ಐಸಿಸಿ ಮೇ 2026ರ 'ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರರು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 2-0 ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಫಿಕರ್ 63.25ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 253 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲ್ಹೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ 137 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಶತಕವು ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು 'ಸರಣಿಯ ಆಟಗಾರ' ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
🇧🇩🇳🇵🇧🇩— ICC (@ICC) June 11, 2026
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ತೈಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಹೆಸರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ತೈಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತೈಜುಲ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸರಣಿಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, 19.61 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 13 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 120 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 58 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರೀ (ನೇಪಾಳ)
ನೇಪಾಳದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರೀ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 49.80ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 249 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 110.66 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ 24 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಹ ಸೇರಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ' ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ್ತಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮ್ಯಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು, ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
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