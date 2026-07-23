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WTC 2025-27ರ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ!!

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ 2025-27ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ 2027ರ ಫೈನಲ್​ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ 2027ರ ಫೈನಲ್​ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 4:56 PM IST

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ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 2025-27ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಆಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, WTC ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫೈನಲ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ, WTC (ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್)ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ICC ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್ 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 9 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ 'ದಿ ಓವಲ್' ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಫೈನಲ್‌ಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದವೂ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯೆ ಫೈನಲ್​ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 'ದಿ ಓವಲ್' ನಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ​ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೆ ಮೊದಲು.

WTC ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಏಳರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗಾರೂ ಪಡೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡವಾರು (PCT) 87.50 ಆಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಸೋತಿದೆ. ಅದರ ಪಿಸಿಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 75.00 ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ: ಈ WTC ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಂಡ PCT ಪ್ರಸ್ತುತ 48.15 ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

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