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TG20: ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು!!

ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​
ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 6:01 PM IST

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TG20 League: ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಲೀಗ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 240 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೇದಕ್​ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 194 ರನ್​ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಪಡೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ರಾಜೀವ್​ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ (117 ರನ್​) ಶತಕದಾಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್​ ರೆಡ್ಡಿ (59) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್​ ರೆಡ್ಡಿ 93 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇವರು ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್​​ ಸಹ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ರೇಟ್​ 193.75 ಆಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೇವಲ 7 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಅಭಿರತ್​ ಅವರನ್ನು ಘಾಜಿ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೆ, ವಿಕ್ರಮ್​ ನಾಯಕ್​, ವಿಕಾಸ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು.

ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್​ ನಾಯಕ್​ (18 ರನ್​), ಅರವಿಂದ್ (17) ಮತ್ತು ಗುದುಗು ಗಣೇಶ್​ (22*) ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 240ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾದರು. ಮೇದಕ್​ ಪರ ಘಾಜಿ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್​ ನಾಯ್ಕ್​ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು. ವರುಣ್​ ಯೆರ್ರಮ್,​ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ರವಿ ತೇಜ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್​ ರಾಮ್​ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮೇದಕ್​ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೇವಲ 5 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಮೊದಕ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬಂದ ನಮನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ ತಂಡ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿತು. ಇಶಾನ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್​ ನಾಯ್ಕ್​ ಜೊತೆಯಾಗಿ 66 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇಶಾನ್​ 27 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಣವ್​, ಇಶಾನ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು.

ವಿಕೆಟ್​ ಬಿದ್ದರೂ ವಿಕ್ರಮ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೇಗ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಶತಕದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಥಿನ್​ ನಾಯ್ಕ್​ ಇವರ ಅಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 178 ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ರೇಟ್​ನಲ್ಲಿ 75 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಬಂದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರವಿ ತೇಜ್​ (31), ನೋಮನ್​ ಅಹ್ಮದ್ (2), ಜಗಮ್​ (1), ಶೃಂಜಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ (2), ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಮ್ (1), ಘಾಜಿ (2*), ಕಾರ್ತಿಕೇಯ (3*) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಣವ್ 2, ಶ್ರೀನಿಕೇತ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

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