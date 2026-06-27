TG20: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು!!
ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
Published : June 27, 2026 at 6:01 PM IST
TG20 League: ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 240 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೇದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 194 ರನ್ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಡೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
Stood Like A Storm 🌪️#HyderabadEChampions #SixerMaarSeetiMaar #TG20 #MedakFalcons #VikasReddy pic.twitter.com/B8MrNzevxO— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 27, 2026
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ (117 ರನ್) ಶತಕದಾಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ (59) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ 93 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇವರು ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ 193.75 ಆಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಅಭಿರತ್ ಅವರನ್ನು ಘಾಜಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಯಕ್, ವಿಕಾಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ನಾಯಕ್ (18 ರನ್), ಅರವಿಂದ್ (17) ಮತ್ತು ಗುದುಗು ಗಣೇಶ್ (22*) ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 240ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾದರು. ಮೇದಕ್ ಪರ ಘಾಜಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ವರುಣ್ ಯೆರ್ರಮ್, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ರವಿ ತೇಜ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಮ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
Consistent. Calm. Clinical. 🥶#HyderabadEChampions #SixerMaarSeetiMaar #TG20 #MedakFalcons #cricket pic.twitter.com/eKsWxW8lHT— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 27, 2026
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮೇದಕ್ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಕ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬಂದ ನಮನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ತಂಡ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು. ಇಶಾನ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ 66 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇಶಾನ್ 27 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಣವ್, ಇಶಾನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು.
ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಗ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಶತಕದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಥಿನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರ ಅಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 178 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 75 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಬಂದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರವಿ ತೇಜ್ (31), ನೋಮನ್ ಅಹ್ಮದ್ (2), ಜಗಮ್ (1), ಶೃಂಜಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ (2), ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಮ್ (1), ಘಾಜಿ (2*), ಕಾರ್ತಿಕೇಯ (3*) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಣವ್ 2, ಶ್ರೀನಿಕೇತ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
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