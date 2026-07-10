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ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಅಜೇಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಖಮ್ಮಮ್​ ಬ್ರೇಕ್​: ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ 1ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು!!

TG20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ
ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 10:17 AM IST

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TG20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ವಿರುದ್ಧ 201 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 190ರನ್ ಗಳಿಸಿ 10 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್​ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಮಿಕಿಲ್​ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (ಔಟಾಗದೆ 76 ರನ್, 34 ಎಸೆತಗಳು) ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಜಿಎಸ್‌ಕೆ ರೆಡ್ಡಿ (40 ರನ್) ಮತ್ತು ಪರಾಸ್ ರಾಜ್ (32 ರನ್) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ರಾಥೋಡ್ 2 ವಿಕೆಟ್, ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ, ಅಜಯ್ ಗೌಡ್, ಷಣ್ಮುಕ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಮೆಹ್ತಾ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

201ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕ ಅಬಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದು ರನ್​ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಕಾಸ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.

ಇವರನ್ನು ಹೊರುತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್​​ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ 16 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೇ. ಗಡುಗು ಗಣೇಶ್ 27 ರನ್‌, ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ 26 ರನ್,​ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ್​ ರೆಡ್ಡಿ 21 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು, ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಖಮ್ಮಮ್ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸೋತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಜುಲೈ 12ರ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೊದಲ ಸೋಲು: ಈ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತಾದರೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸೋಲನುಭವಿಸಬೇಕಾಯ್ತು.

ಕರೀಂನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೀಂನಗರ ತಂಡ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಂಡವನ್ನು 75 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. 239 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಂಡವು 16.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 163 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನಾಯಕ ತನಯ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ (63 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ನಿತಿನ್ ಸಾಯಿ ಯಾದವ್ (50 ರನ್) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಸೋಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಕರೀಂನಗರ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಶುಭಂ ಶರ್ಮಾ 2, ದಿನೇಶ್, ನಾರಾಯಣ್ ತೇಜ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರೀಂನಗರ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 238 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತನ್ಮಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (137 ರನ್, 61 ಎಸೆತ, 11 ಬೌಂಡರಿ, 10 ಸಿಕ್ಸರ್) ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಎಚ್‌ಕೆ ಸಿಂಬಾ (50 ರನ್, 28 ಎಸೆತ) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು. ರಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಕರಿಯಪ್ಪ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ತನಯ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್, ಬಿಂಜ್ರಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

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