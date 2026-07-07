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TG20 ಲೀಗ್​ ಹರಾಜು! ಸತತ 7ನೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್​ ತಲುಪಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​!!

ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಲೀಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​
ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 7, 2026 at 10:12 AM IST

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TG20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​ ಒಡೆತನದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಏಕೈಕ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ವೈಷ್ಣವ್ ರೆಡ್ಡಿ (41 ರನ್, 16 ಎಸೆತಗಳು), ಅಜಯ್ ಗೌಡ್ (ಔಟಾಗದೆ 35), ಅನ್ವಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ (40 ರನ್), ಮತ್ತು ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ (39 ರನ್) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಚೇಸಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ (39 ರನ್) ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರನ್ನು 4.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಕೇತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ (13) ಆರನೇ ಓವರ್‌ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಗಣೇಶ್ (12) ಮತ್ತು ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ (3) ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ 11.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್​ ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು ಅವರು 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಯ್ತು.

ಆದರೆ, ಸಥನಿ 15.2ರಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ವೈಷ್ಣವ್ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿದಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಸಥನಿ ಎಸೆದ 17ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ವೈಷ್ಣವ್​ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ನಂತರ 19ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ರನ್‌ಗಳು ಬಂದವು. 20 ನೇ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡವು 187 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ವರುಣ್ ಗೌಡ್ (53 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಜಸ್ವಂತ್ (36 ರನ್) ಮತ್ತು ಗೌರವ್ (25 ರನ್) ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಮಿಂಚಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ (23 ರನ್, 11 ಎಸೆತ) ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡ ಸ್ಕೋರ್ 180ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಷಣ್ಮುಖ ಅಶ್ವಿನ್ 4 ವಿಕೆಟ್, ಅಜಯ್ ದೇವ್, ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ರಾಥೋಡ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡವು ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ (8 ಅಂಕಗಳು) ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕರೀಂನಗರ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಆ ತಂಡಗಳು ಇನ್ನೂ ತಲಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರೀಂನಗರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತು ರಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ, ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಲ್ಗೊಂಡ ಇನ್ನೂ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

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