ಚೊಚ್ಚಲ TG20 ಲೀಗ್ ಗೆದ್ದ 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್'ಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸನ್ಮಾನ
ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : July 18, 2026 at 10:34 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ನ ವಿಜೇತರಾದ 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್' ತಂಡವನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರು ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಯುರೇಕಾದ 'ಸಬಾಲಾ' ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭ 'ತಿಲಕ'ವಿಟ್ಟು, 'ಆರತಿ' ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ, ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ವಿಂಟೇಜ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ 'ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್' ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡ್ರಮ್ ಬಾರಿಸುತ್ತ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿತು.
ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ, ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಿರಣ್, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೃಹತಿ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಅವರಿಂದ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ಟಿಜಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಗುರುವಾರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗೆಲುವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಾಯಕನಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಉಪನಾಯಕನಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಹೆಚ್ಸಿಎ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ 12ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉಪ್ಪಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟೀಂ ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.
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