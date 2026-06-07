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TG20 ಲೀಗ್​ ಹರಾಜು! ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಾಲಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು!

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಅಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿಜಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್​ನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ.

ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​
ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ (Eenadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 8:51 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 9:01 PM IST

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ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(ಎಚ್‌ಸಿಎ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಟಿಜಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌ನ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ 8 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರಾದ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 1300 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಒಟ್ಟು 160 ಸ್ಲಾಟ್​ಗಳು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 20 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 54 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು HCA ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ಸ್​ ವಿಭಾಗ, ಎ ಪ್ಲಸ್, ಎ, ಬಿ, ಸಿ1 ಮತ್ತು ಸಿ2 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇವುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ., 4 ಲಕ್ಷ ರೂ., 3 ಲಕ್ಷ ರೂ., 2 ಲಕ್ಷ ರೂ., 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 75 ಸಾವಿರ ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವವರನ್ನು ಐಕಾನ್ಸ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಟಗಾರರ ಅನುಭವ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್​ ಮಾಡಿವೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಆಟಗಾರ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮೇದಕ್​ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್​ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹33 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತು. ತಿಲಕ್​ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಾರಂಗಲ್​ ವಾರಿಯರ್ಸ್​ ₹14 ಲಕ್ಷ ರೂಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಉಶೋದಯಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್) ಒಡೆತನದ 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್' ತಂಡವು ₹58.95 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 20 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ತಂಡವು ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ತಲಾ ₹11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ - 11 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಂದಾಡಿ - 11 ಲಕ್ಷ

ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮ - 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ - 4.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಅನ್ವಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ - 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಗಣೇಶ್ ಗದುಗು - 3.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಶ್ರೀನಿಕೇತ್ - 2.3 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಅಖಿಲ್ ರಾಥೋಡ್ - 1.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ತರುಣ್ ರಾಜನ್ - 1.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಷಣ್ಮುಖ್ ರಾಜನ್ - 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಪಿ. ಅರವಿಂದ್ - 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಸಿ.ಅಭಿನವ್ ತೇಜ್ - 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಪ್ರೇಮ್ ಚರಣ್ - 95,000 ರೂ.

ಗುಡೆಲ್ಲಿ ಜಶ್ವಂತ್ - 75,000 ರೂ.

ವೈಷ್ಣವ್ ರೆಡ್ಡಿ - 75,000 ರೂ.

ನಿತಿನ್ ನಾಯಕ್ - 75,000 ರೂ.

ಎಂ.ಎಂ.ಚರಣ್ - 75,000 ರೂ.

ದೇವ್ ಮೆಹ್ತಾ - 75,000 ರೂ.

ಪ್ರತ್ಯುಶ್​ ಕುಮಾರ್​​ - 75000 ರೂ.

ಟಿಜಿ20 ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ: ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್‌ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಈ ತಿಂಗಳ 21 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಲೀಗ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಜಿ20 ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಸಿಎ ಆಶಿಸಿದೆ.

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Last Updated : June 7, 2026 at 9:01 PM IST

TAGGED:

TG20
HYDERABAD E CHAMPIONS
TG20 CRICKET LEAGUE AUCTIONS
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