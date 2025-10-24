ETV Bharat / sports

3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (AP)
October 24, 2025

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಡೂ-ಆರ್-ಡೈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತರೂ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೆ ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ಕಿವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್​ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಭಾರತ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು (ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ) ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಿವೀಸ್ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆಲುವು (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ) ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು (ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳು) ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿ.

ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿವೀಸ್ ಗೆದ್ದರೂ, ಅಂಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್​ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿರಲಿದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಂತಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲ್ಲ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಗೆದ್ದರೆ ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ತಂಡವೂ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕಿವೀಸ್​ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಿಯಮವೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದಿನಿಂದ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದರೂ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯ ಯಾರೊಂದಿಗೆ

ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 8 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಗ್ರ 3 ರಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 9 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಸೋತರೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಧಾನ-ಪ್ರತೀಕಾ ಶತಕದಾಟ; ಕಿವೀಸ್​ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ

