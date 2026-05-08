ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ: ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್
ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 8, 2026 at 5:54 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಆದರೇ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಗಂಟೆಗೆ 140.4 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಔಟ್-ಸ್ವಿಂಗರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿರಾಟ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು.
ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ವಿರಾಟ್ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ವೇಗಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
Prince Yadav received advice from Virat Kohli and applied on Virat Kohli❤️— Muffadal Vohra (@Muffada_Vohraa) May 8, 2026
"ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಾನು ವಿರಾಟ್ ಭಾಯ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಚೆಂಡು ಒಂದೇ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಆಗ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಯೆ ನಿಖರವಾದ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ವೇಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇದುವರೆಗಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 19 ರನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸತತ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 379 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಲಕ್ನೋ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
