ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ; ಸೋತ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ

ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ರನ್ನರ್​ ಅಪ್​ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ.

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ​
ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ​ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 7:54 AM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 8:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Team India Prize Money: ನವೆಂಬರ್ 2, 2025 ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. 52 ವರ್ಷಗಳ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.​

ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 52 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ: ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ, ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಮೊದಲ ಸಲ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ $4.48 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದರೇ ಸರಿಸುಮಾರು 41 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 250,000 ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ 34,314 ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 92 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಸರಿಸುಮಾರು ₹9.3 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೂ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್​ ಅಪ್ ಆಗಿ $2.24 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ₹20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡವು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ₹2.22 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು ₹2.2 ಕೋಟಿ) ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ₹1.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡವು 299 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಬಳಿಕ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸದಂತೆ ತಡೆದು 246 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 52 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೊಚ್ಚಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ; 25 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್

Last Updated : November 3, 2025 at 8:01 AM IST

TAGGED:

TEAM INDIA PRIZE MONEY
ICC WORLD CUP PRIZE MONEY
WOMENS WORLD CUP PRIZE MONEY
IND VS SA FINAL
WOMENS WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.